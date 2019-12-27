В Казахстане началось расследование по статье о нарушении правил безопасности после авиакатастрофы в Алма-Ате

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МВД республики. По данным местного аэропорта, сразу после взлета лайнер, направлявшийся в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся жилой дом. На борту было 98 человек. Дом был пустым. К этому моменту подтверждена информация о 15-ти погибших. В числе жертв командир воздушного судна. 66 человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть дети.

Российские дипломаты сейчас выясняют, есть ли погибшие и пострадавшие граждане нашей страны. Об этом сообщил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Валентин Колясев.

Авиакомпания Bek Air, которой принадлежит разбившийся самолет «Фоккер-100», приостановила работу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и бывший глава государства Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования родственникам погибших. Слова сочувствия опубликовало на своей странице в Фейсбуке посольство России в Казахстане.

Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета.

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» из Нур-Султана сообщил, что отменит всю развлекательную часть во время сегодняшнего матча с московским «Динамо».