Средний чек россиянина за один поход в магазин в прошлом месяце увеличился на 37 рублей

По сравнению с октябрем в ноябре рост составил больше 6,5%, — говорится в исследовании холдинга «Ромир». Размер среднего чека достиг уровня 595 рублей. Самый заметный рост отмечен на Дальнем Востоке, в Сибири, в Южном округе, а также в Приволжье и на Урале.
2019-12-27T09:32:00+03:00
2019-12-27T09:35:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561427-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 27 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..