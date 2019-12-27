Средний чек россиянина за один поход в магазин в прошлом месяце увеличился на 37 рублей

По сравнению с октябрем в ноябре рост составил больше 6,5%, — говорится в исследовании холдинга «Ромир». Размер среднего чека достиг уровня 595 рублей. Самый заметный рост отмечен на Дальнем Востоке, в Сибири, в Южном округе, а также в Приволжье и на Урале.