Сотрудники ФБК продали за 50 тыс руб рисунок, который, как они утверждают, во время обыска сделал один из спецназовцев

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией продали за 50 тысяч рублей рисунок, который, как они утверждают, во время обыска сделал один из спецназовцев. Соратник основателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков устроил аукцион на своей странице в Фейсбуке. Планируется, что вырученные средства пойдут на компьютерную технику, которую изъяли из офиса фонда.

Обыск в ФБК проходил накануне в рамках дела, возбужденного из-за отказа удалять фильм «Он вам не Димон». В этом ролике рассказывается о коррупционных схемах в окружении премьер-министра Дмитрия Медведева.