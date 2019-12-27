Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником спасателей МЧС. В поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что работники ведомства принадлежат к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя.