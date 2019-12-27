Скользкая рулежная дорожка могла стать причиной сегодняшнего происшествия в аэропорту «Шереметьево»

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Самолет «Сухой Суперджет 100», вылетавший в Самару, выкатился на грунт. Пассажиров высадили через заднюю дверь, — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота». В авиакомпании подчеркнули, что никто не пострадал. Борт повреждений не получил. Происшествие на работу аэропорта не повлияло. Выясняются причины. Пассажиров собираются отправить в Самару другим самолетом.
2019-12-27T09:31:00+03:00
2019-12-27T09:33:32+03:00
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09:31, 27 декабря 2019
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