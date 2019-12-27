15 человек погибли, 66 в больнице после авиакатастрофы в Алма-Ате

Там разбился самолет «Фоккер-100», на борту которого было 98 человек. Лайнер авиакомпании Bek Air, вылетевший в Нур-Султан, потерял высоту и врезался в строящийся дом. Это здание, как утверждают в департаменте по ЧС, было пустым. В ведомстве говорят, что к этому моменту из самолета вывели и вынесли всех людей. Один из пассажиров по имени Аслан в эфире телеканала Atameken Business сказал, что люди сами помогали друг другу выбраться.

До выяснения обстоятельств крушения работа авиакомпании Bek Air, выполняющей полеты, в том числе, в Москву и Петербург, приостановлена.