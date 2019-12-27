В Шереметьево самолёт выкатился с рулежной дорожки

Пострадавших нет.

Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Самару, съехал передней стойкой шасси на грунт во время подготовки к взлёту. Это произошло почти сразу после того, как он отошел от терминала B. Вероятно, речь идёт об ошибке пилота. Он мог не рассчитать радиус поворота во время руления, — пишет телеграмм-канал Mash.

На борту были 79 человек. Они покидали самолёт по приставному трапу в сопровождении людей в форме МЧС. Никто не пострадал. Сейчас пассажиры вынуждены воспользоваться другим рейсом. Информации о том, что самолет получил какие-либо повреждения также не поступало. Сейчас его состояние анализируют специалисты.

Последний серьезный инцидент в самолётом Sukhoi Superjet произошел в Шереметьево 5-ого мая. Тогда в результате жесткой посадки шасси пробило топливный бак и машина загорелась. В итоге погиб сорок один человек. Сейчас следствие по этому делу закончено. Обвинители считают, что в произошедшем виноват пилот.

В аэропорту Шереметьево произошедшее этим утром пока не комментировали.

Комментарий пресс-службы «Аэрофлота»

Во время движения самолета по рулёжной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва – Самара, произошло выкатывание судна с рулёжной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Инцидент не отразился на работе аэропорта.

Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом в 09.05 (мск). В настоящее время выясняются причины произошедшего.