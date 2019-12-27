По последним данным, 15 человек погибли, 66 доставлены в больницу после катастрофы в Алма-Ате

Такие данные со ссылкой на медиков приводит агентство РИА Новости. Всего на борту было 98 человек. Судьба остальных пока неизвестна.

Разбился лайнер «Фоккер-100», следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, — сообщил представитель полиции Казахстана.

Одна из пассажирок разбившегося самолета, Гульнара Кошенова, рассказала сайту Mash, что после катастрофы началась паника.

Согласно предварительной версии, после взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе. Работа авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств катастрофы. Этот перевозчик является первым в Казахстане лоукостером, он выполняет полеты, в том числе, в Москву и Петербург. Как сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на ресурс Flightradar, разбившийся самолет до момента катастрофы эксплуатировался 23 года. Самолеты «Фоккер» выпускались одноименной нидерландской компанией. Производство лайнеров «Фоккер-100» было прекращено больше 20-ти лет назад после банкротства компании. В России самолеты этого типа не эксплуатируются.