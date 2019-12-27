Росстат: Население России к 2035-му году может сократиться со 146-ти до 134-х миллионов человек

Население России к 2035-му году может сократиться со 146-ти до 134-х миллионов человек. Таков негативный прогноз Росстата. Позитивный прогноз предполагает, что население, напротив, увеличится до 150-ти миллионов.
2019-12-27T08:46:00+03:00
2019-12-27T08:48:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 27 декабря 2019
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