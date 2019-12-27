Москва потратит на празднование нового года более 1-го миллиарда 700 миллионов рублей

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. Из этой суммы почти 825 миллионов уйдет на обеспечение работы катков в городских парках. При этом подрядчики обустройства катков оказались скрыты. Траты на оформление города составят более 560-ти миллионов – это в полтора раза больше, чем год назад. Свыше 300 миллионов заложено на концерты, ярмарки и народные гулянья. Расходы на фейерверки составят около 35-ти миллионов и порядка 20-ти миллионов будет потрачено на подарки – кто именно получит эти подарки, не уточняется.
2019-12-27T08:46:00+03:00
2019-12-27T08:47:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 27 декабря 2019
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