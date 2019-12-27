Судьба 23-х человек неизвестна после катастрофы самолета в Казахстане

Разбился лайнер авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан. По последним данным, на борту было 98 человек. На этот момент подтверждена гибель 15-ти. Аэропорт также сообщает о 60-ти выживших. Спасательные работы на месте крушения продолжаются.

По предварительным данным, после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в 2-хэтажное здание в районе жилого сектора.

Все полеты лайнеров «Фоккер-100» в Казахстане временно прекращены после авиакатастрофы в Алма-Ате. Кроме того, приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air. Это сделано до выяснения причин произошедшей сегодня катастрофы.