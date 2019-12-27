В РПЦ разрешили крестить детей под именами святых, почитаемых другими поместными православными церквями. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на журналы заседания Синода. Как выразились представители комиссии, теперь детей можно крестить под «созвучными именами не национального звучания» – например, вместо Иоанна можно выбрать имя Джон.
2019-12-27T08:33:00+03:00
2019-12-27T08:35:42+03:00
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08:33, 27 декабря 2019
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