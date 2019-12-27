Роструд сегодня напомнил о сокращении рабочего времени 31-го декабря

Поскольку этот день будет предпраздничным, работодатели должны будут отпустить сотрудников на час раньше. В ведомстве также еще раз напомнили, что новогодние каникулы продлятся с 1-го по 8 января. Первая рабочая неделя нового года будет двухдневной. Россиянам предстоит отработать 9-го и 10-го числа, затем наступят выходные.
2019-12-27T08:32:00+03:00
2019-12-27T08:34:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561397-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 27 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..