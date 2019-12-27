Роструд сегодня напомнил о сокращении рабочего времени 31-го декабря

Поскольку этот день будет предпраздничным, работодатели должны будут отпустить сотрудников на час раньше. В ведомстве также еще раз напомнили, что новогодние каникулы продлятся с 1-го по 8 января. Первая рабочая неделя нового года будет двухдневной. Россиянам предстоит отработать 9-го и 10-го числа, затем наступят выходные.