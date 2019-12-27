В «Шереметьево» «Сухой Суперджет 100», вылетающий в Самару, выкатился за пределы полосы. Как сообщает источник агентства Интерфакс, на грунте оказалась передняя стойка шасси. На борту, согласно этим данным, находились 69 пассажиров. Никто не пострадал. В ближайшее время их собираются отправить другим бортом.