В «Шереметьево» «Сухой Суперджет 100», вылетающий в Самару, выкатился за пределы полосы. Как сообщает источник агентства Интерфакс, на грунте оказалась передняя стойка шасси. На борту, согласно этим данным, находились 69 пассажиров. Никто не пострадал. В ближайшее время их собираются отправить другим бортом.
2019-12-27T08:32:00+03:00
2019-12-27T08:34:34+03:00
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08:32, 27 декабря 2019
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