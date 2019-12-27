В Казахстане чиновники уточняют списки погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы

По уточненным данным Комитета гражданской авиации, всего на борту было 98 человек, в том числе трое младенцев. Генконсульство России в Алма-Ате выясняет, могли ли оказаться на борту россияне. Об этом сообщил консул-советник Валентин Колясев.

По последним данным, в результате крушения лайнера «Фоккер-100» авиакомпании Bek Air погибли 14 человек. Не менее 24-х пострадали. Согласно предварительной версии, после вылета из Алма-Аты в Нур-Султан самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажную постройку в районе жилого сектора.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на аэропорт, в авиакатастрофе выжили 60 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета около Алма-Аты. Он написал в Твиттере, что создана правительственная комиссия и что все виновные понесут строгое наказание.