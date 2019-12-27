В аэропорту «Шереметьево» за пределы полосы выкатился самолет «Сухой Суперджет 100»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Лайнер направлялся в Самару. Во время рулежки он съехал с полосы на грунт передней стойкой шасси. На борту было около 80-ти человек. Никто не пострадал. Они будут отправлены в Самару другим бортом.