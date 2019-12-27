В аэропорту «Шереметьево» за пределы полосы выкатился самолет «Сухой Суперджет 100»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Лайнер направлялся в Самару. Во время рулежки он съехал с полосы на грунт передней стойкой шасси. На борту было около 80-ти человек. Никто не пострадал. Они будут отправлены в Самару другим бортом.
2019-12-27T08:16:00+03:00
2019-12-27T08:17:40+03:00
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08:16, 27 декабря 2019
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