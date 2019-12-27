По последним данным, не мене 14-ти человек погибли в результате авиакатастрофы в Казахстане

Потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. Он направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан. Как сообщают представители аэропорта, сразу после взлета лайнер «Фоккер-100» потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в 2-этажное строение. На борту находились 100 человек, в том числе 8 детей. Россиян, по предварительным данным, среди них не было. Причины крушения пока неизвестны.

Деятельность казахской авиакомпании Bek Air, самолет которой сегодня потерпел крушение, приостановлена. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство индустрии республики. Там отмечают, что полеты не будут выполняться до выяснения обстоятельств катастрофы.

Bek Air является первым в Казахстане лоукостером. Перевозчик выполняет регулярные внутренние рейсы, а также полеты в Москву, Петербург, города Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Самолеты «Фоккер» выпускались в Нидерландах. Производство лайнеров «Фоккер-100» было прекращено в 1997-м году после банкротства компании. В России самолеты этого типа не эксплуатируются.