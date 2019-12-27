Мэрия Москвы проводит сегодня парад Дедов морозов

Шествие пройдет по центру городу.

Москва в предпраздничные часы застывает в пробках больше обычного, но к радости автомобилистов перекрывать движение ради костюмированного шествия власти не будут. Парад пройдет от Тверской площади до Манежной. Участвовать смогут все желающие. Наличие костюма деда мороза или любого другого сказочного либо мультипликационного персонажа необязательно.

Участники спустятся под бразильскую музыку по Тверской улице, в конце маршрута за самые яркие образы мэрия обещает вручить призы: шапки-ушанки, шарфы, варежки и другие теплые подарки.

На сайте московского правительства говорится, что подобные шествия стали уже городской традицией. В прежние годы в столице проходили парады дедов морозов, снегурочек и карлсонов.

Сбор участников намечен на 7 вечера.