В Казахстане упал пассажирский самолет

По последним данным четырнадцать человек погибли и девятнадцать пострадали.

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, который направлялся из Алматы в Нур-Султан, разбился при вылете. Он потерял высоту как только покинул взлётную полосу и, пробив бетонное ограждение, врезался в двухэтажное здание. На борту находились сто человек. Их эвакуацию начали почти сразу, — сообщают в администрации аэропорта. Число погибших и пострадавших постоянно растёт. Как минимум семнадцать из них в тяжелом состоянии, — передаёт «Интерфакс». Известно, что среди этих людей есть несовершеннолетние.

Агентство РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство в Алмате пишет, что по предварительным данным россиян среди погибших нет.

Причины аварии еще неизвестны. При этом деятельность Bek Air и все полеты самолетов нидерландской компании Fokker в Казахстане приостановили.

Также РИА «Новости» пишет, что в России самолёты Fokker 100 не используются.