Число погибших при крушении самолета близ Алматы достигло 14-ти

Это данные администрации Алматы. По данным медиков, пострадали не менее 22-х человек. Самолет авиакомпании Bek Air, вылетевший из

Алматы в Нур-Султан, сегодня утром потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Спасательная операция продолжается.