14 человек погибли, не менее 20 пострадали в результате крушения самолета в Казахстане

Российских граждан среди пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане нет. Об этом сообщается в ФБ посольства России в Алма-Ате. Самолет авиакомпании «Bek Air», следовавший в Нур-Султан сразу после вылета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По последним данным, 14 человек погибли, не менее 20 пострадали. Спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. Деятельность авиакомпании «Бек эйр» в Казахстане приостановлена до выяснения обстоятельств катастрофы.