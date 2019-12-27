В Минске задержан россиянин, которого подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними

Как сообщили ИФ в МВД Белоруссии, подозреваемый работал в Минске каменщиком. Мужчина был задержан после обращения в милицию родителей 12-летней девочки, которые обнаружили в телефоне дочки переписку с неизвестным мужчиной. Тот, по их словам, убеждал ребенка отправить ему интимные фотографии.