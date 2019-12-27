Россия должна сегодня направить официальный ответ на решение по санкциям Всемирного антидопингового агентства

Общее собрание Российского антидопингового агентства, на котором было принято решение о несогласии с решением ВАДА, как ни странно, прошло в отсутствие глава организации Юрия Гануса. Чиновник, который посвятил последние годы восстановлению репутации российского спорта после первого допингового скандала, заявил, что считает обращение в спортивный арбитраж из-за принятых санкций бесперспективным.

Тем не менее, именно Ганусу предстоит передать в Всемирное антидопинговое агентство официальное письмо, в котором говорится о несогласии с принятыми санкциями. Ограничения были приняты в начале декабря. ВАДА признала Россию виновной в махинациях с базами допинг-проб в московской лаборатории. Нашим спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под российским флагом, а Россию лишили возможности проводить крупные турниры. Санкции будут действовать четыре года. Президент и премьер увидели в решении политический подтекст и признаки антироссийской истерии.

Решение по жалобе России спортивный арбитраж вынесет не раньше апреля следующего года.