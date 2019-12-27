Киев и Донбасс сегодня начнут сверять списки удерживаемых лиц в рамках так называемого «Большого обмена»

По некоторым данным, он состоится в это воскресенье.

Большой обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса должен стать первым масштабным обменом за два года. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что его должны осуществить уже в воскресенье, но до сих пор точное количество тех, кто попадет в списки, неизвестно. По данным источника агентства «Интерфакс» стороны передадут друг другу чуть более 200 пленных по гибкой формуле. Изначально предполагалось, что будет 300 человек. Это, по словам собеседника агентства, стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру больше нельзя. Обсуждение обмена идет уже давно, но согласовать списки никак не удавалось, в том числе потому что украинская сторона отказывалась отдавать трех экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстрелах на майдане. Даже после саммита в «нормандском формате» в Париже не сразу удалось достичь договоренностей. В частности еще предстоит проверить, по собственной ли воле от обмена отказываются 40 человек из числа тех, кого готовится передать Киев. Эта проверка начнется сегодня.

В прошлый раз стороны передавали друг другу удерживаемых лиц 2 года назад. Это был самый большой обмен с начала боевых действий в Донбассе.