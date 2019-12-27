Число погибших при падении самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты увеличилось до 9

Столько же, по данным МВД Казахстана, пострадали. Среди пострадавших 6 детей. Рейс Алмата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Затем произошло столкновение с двухэтажным строением. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Были ли среди них граждане России, сейчас выясняют российские дипломаты.