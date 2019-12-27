Синод РПЦ разрешил крестить детей под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей

Об этом сообщается в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте РПЦ. Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания». Например, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна. В комментарии к решению Синода отмечается, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в Русской православной церкви, «не всегда учитывает многообразие практик и традиций в других поместных православных церквях.