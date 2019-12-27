Полиция Черногории начала задержания протестующих против закона о свободе вероисповедания

Как передает ТАСС, один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич заявил, что участники протестных акций заблокировали большинство городов страны. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Протестующие же призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее имущества и вернуть или компенсировать изъятое прежде
2019-12-27T06:36:00+03:00
2019-12-27T06:36:31+03:00
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06:36, 27 декабря 2019
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