Полиция Черногории начала задержания протестующих против закона о свободе вероисповедания

Как передает ТАСС, один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич заявил, что участники протестных акций заблокировали большинство городов страны. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Протестующие же призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее имущества и вернуть или компенсировать изъятое прежде