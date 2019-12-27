МИД Грузии уточняет гражданство и личности погибших и пострадавших в ДТП в Липецкой области

Накануне пассажирский автобус Москва-Тбилиси с грузинскими номерами перевернулся на трассе «Дон». Погибли два человека, 15 пострадали. Как передает ИФ, привлечена секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Задействована горячая линия. Для перевозки пассажиров к месту ДТП из Грузии направлены два автобуса.
2019-12-27T06:34:00+03:00
2019-12-27T06:34:49+03:00
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06:34, 27 декабря 2019
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