Самолет компании «Бек эйр» упал в районе жилого сектора, идет эвакуация

Самолет казахстанской авиакомпании «Бек эйр», вылетевший в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан, рухнул в районе жилого сектора, там ведется эвакуация. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«При взлете пассажирского самолета, выполнявшего рейс «Алматы — Нур-Султан», авиакомпании «Бек эйр» произошло его падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация», — информировали в ведомстве.

По его данным, создан оперативный штаб, работает горячая линия.