Китай сегодня планирует запуск своей крупнейшей ракеты-носителя

В будущем её собираются использовать для реализации национальной лунно-марсианской программы.

Китай активно развивает национальную космическую программу. Власти разрабатывают метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Кроме того учёные работают над проектом по исследованию астероидов и Марса. К Красной планете первый в Китае марсианский зонд, как и лунный, в будущем планируют отправить с помощью самой тяжёлой ракеты Чаньэ-5. Её название можно перевести как «Великий поход». Из-за того что ракета играет ключевую роль в реализации перспективных космических программ Китая к этому запуску привлечено повышенное внимание. Высота ракеты достигает 57-ми метров, диаметр 5 метров, сообщает Интерфакс. Старт намечен на 17 часов по Москве. Перед запуском китайские инженеры проведут заключительную экспертизу и испытания.

Модифицированную версию ракеты китайские власти намерены использовать для строительства своей космической станции.