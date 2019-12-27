Работники завода имени Дзержинского сегодня проведут пикеты у приемной президента против банкротства предприятия

По утверждению сотрудников, завод хотят разорить намеренно.

Члены коллектива Машиностроительного завода имени Дзержинского надеются привлечь внимание властей к ситуации на предприятии и для этого организуют серию пикетов. Вчера они выходили к зданию Генпрокуратуры, а сегодня акция состоится у приемной президента России на улице Ильинке, передает интернет-издание «Накануне». Организаторы пикетов подчеркивают, что завод Дзержинского производит продукцию, необходимую для всего российского военного флота, аналогов которой в стране нет. Работники предприятия полагают, что его банкротство может быть заказным.

Пермский завод имени Дзержинского проходит процедуру банкротства уже долгое время, руководства грозит работникам сокращениями в наступающем году. Пока же сотрудники находятся в отпуске с сохранением двух третей зарплаты.

Ликвидация завода, как ожидается, произойдет в апреле следующего года.