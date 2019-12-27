ВТБ по-прежнему контролирует самолеты, на которых летали Наиля Аскер-Заде и Светлана Медведева

ВТБ по-прежнему контролирует самолеты, на которых летали журналистка Наиля Аскер-Заде и супруга премьер-министра Светлана Медведева. В банке утверждали, что лайнеры были проданы два года назад.

По меньшей мере тремя бизнес-джетами, которые раньше принадлежали структурам ВТБ, сейчас управляет оператор, зарегистрированный в Сан-Марино. Компанией руководит человек, который также является директором другой фирмы — «Бизнес аэро» — она обслуживала эти самолеты, когда они еще были на балансе ВТБ. И глава этой компании в свою очередь является руководителем аппарата главы банка Андрея Костина. Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он ранее выпустил расследование о том, что телеведущая Наиля Аскер-Заде благодаря близким отношениям с Костиным регулярно летает на бизнес-джете, принадлежавшем ВТБ. Другим частным самолетом, изначально приобретенным банком, пользуется жена премьер-министра РФ Светлана Медведева. После выхода расследования в ВТБ заявили, что не имеют к этим лайнерам отношения уже два года. Между тем, в ФБК утверждают, что именно эти самолеты по-прежнему контролируются банком через эту схему.



Накануне в офисе ФБК прошел очередной обыск, также был заблокирован счет для пожертвований.