Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров.

Лайнер выполнял рейс из Алматы в Нур-Султан. Как сообщила пресс-служба аэропорта Алматы, на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
2019-12-27T05:52:00+03:00
2019-12-27T05:57:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561329-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:52, 27 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..