Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 50 километрах от АЭС «Бушер» в Иране.

Об этом сообщает Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 130 км к юго-западу от города Шираз с населением более 1 млн человек. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало
2019-12-27T06:04:00+03:00
2019-12-27T06:04:12+03:00
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06:04, 27 декабря 2019
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