Не стало Галины Волчек.

Худрук театра «Современник» умерла в четверг в возрасте 86 лет. Несколько дней назад она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. Актер Сергей Гармаш сообщил ТАСС, что прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике». Похоронят Народную артистку СССР на Новодевичьем кладбище.