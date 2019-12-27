Не стало Галины Волчек.

Худрук театра «Современник» умерла в четверг в возрасте 86 лет. Несколько дней назад она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. Актер Сергей Гармаш сообщил ТАСС, что прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике». Похоронят Народную артистку СССР на Новодевичьем кладбище.
2019-12-27T05:11:00+03:00
2019-12-27T05:12:13+03:00
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05:11, 27 декабря 2019
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