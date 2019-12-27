Парламент Черногории утвердил закон о свободе вероисповедания.

Дебаты и само голосование проходили на фоне массовых протестов сторонников оппозиции и приверженцев Сербской православной церкви. В Сербской церкви опасаются, что после утверждения закона начнется изъятие ее собственности — с передачей Черногорской «автокефальной» церкви.
2019-12-27T05:10:00+03:00
2019-12-27T05:11:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 27 декабря 2019
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