Россия, Китай и Иран сегодня начнут совместные военно-морские учения.

Маневры под названием «Пояс морской безопасности» пройдут в северной части акватории Индийского океана и Оманском заливе. Основная цель учений — борьба с террористами и пиратами. Обеспокоенность в связи с учениями уже выразили США, у которых последнее время напряжённые отношения с Тегераном