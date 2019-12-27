Россия, Китай и Иран сегодня начнут совместные военно-морские учения.

Маневры под названием «Пояс морской безопасности» пройдут в северной части акватории Индийского океана и Оманском заливе. Основная цель учений — борьба с террористами и пиратами. Обеспокоенность в связи с учениями уже выразили США, у которых последнее время напряжённые отношения с Тегераном
2019-12-27T05:08:00+03:00
2019-12-27T05:08:45+03:00
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05:08, 27 декабря 2019
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