ВТБ по-прежнему контролирует самолеты, на которых летали Наиля Аскер-Заде и Светлана Медведева.

В банке утверждали, что лайнеры были проданы два года назад. Между тем, как выяснил ФБК, тремя бизнес-джетами, которые раньше принадлежали структурам ВТБ, сейчас управляет оператор, зарегистрированный в Сан-Марино. Компанией руководит человек, который также является директором фирмы — «Бизнес аэро» — она обслуживала эти самолеты, когда они еще были на балансе ВТБ. И глава этой компании в свою очередь является руководителем аппарата главы банка Андрея Костина. Накануне в офисе ФБК прошел очередной обыск, также был заблокирован счет для пожертвований
2019-12-27T05:06:00+03:00
2019-12-27T05:07:31+03:00
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05:06, 27 декабря 2019
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