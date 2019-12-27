ВТБ по-прежнему контролирует самолеты, на которых летали Наиля Аскер-Заде и Светлана Медведева.

В банке утверждали, что лайнеры были проданы два года назад. Между тем, как выяснил ФБК, тремя бизнес-джетами, которые раньше принадлежали структурам ВТБ, сейчас управляет оператор, зарегистрированный в Сан-Марино. Компанией руководит человек, который также является директором фирмы — «Бизнес аэро» — она обслуживала эти самолеты, когда они еще были на балансе ВТБ. И глава этой компании в свою очередь является руководителем аппарата главы банка Андрея Костина. Накануне в офисе ФБК прошел очередной обыск, также был заблокирован счет для пожертвований