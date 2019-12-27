Киев и Донбасс сегодня начнут сверять списки удерживаемых лиц в рамках т.н. «Большого обмена».

По некоторым данным, он состоится в это воскресенье. Между тем, точное количество тех, кто попадет в списки, пока неизвестно.
2019-12-27T05:05:00+03:00
2019-12-27T05:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 27 декабря 2019
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