Россия и Украина сегодня могут подписать договор о транзите газа.

О том, что финальный вариант договора подпишут ближе к концу недели, рассказал ранее РБК глава российского Минэнерго Александр Новак. По итогам трехсторонней контактной группы в Минске и Берлине «Газпром» и «Нафтогаз» договорились подписать контракт о транзите до 29 декабря. К этому времени российская компания должна выплатить почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
2019-12-27T05:04:00+03:00
2019-12-27T05:05:23+03:00
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05:04, 27 декабря 2019
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