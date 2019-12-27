Россия и Украина сегодня могут подписать договор о транзите газа.

О том, что финальный вариант договора подпишут ближе к концу недели, рассказал ранее РБК глава российского Минэнерго Александр Новак. По итогам трехсторонней контактной группы в Минске и Берлине «Газпром» и «Нафтогаз» договорились подписать контракт о транзите до 29 декабря. К этому времени российская компания должна выплатить почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.