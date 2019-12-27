Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой.

Право выбора правил и места проведения поединка боец смешанных единоборств оставил за главой Чечни. «Готовь перчатки, Рамзан! Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!» — сказал Емельяненко в видеообращении в инстаграме. Ранее Кадыров в своем аккаунте вызвал Емельяненко на поединок.