Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой.

Право выбора правил и места проведения поединка боец смешанных единоборств оставил за главой Чечни. «Готовь перчатки, Рамзан! Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!» — сказал Емельяненко в видеообращении в инстаграме. Ранее Кадыров в своем аккаунте вызвал Емельяненко на поединок.
2019-12-27T04:13:00+03:00
2019-12-27T04:14:04+03:00
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04:13, 27 декабря 2019
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