Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета более 1 млрд руб. каждый.

Как передает РБК, Роспечать заключила ними соглашение на предоставление субсидий на распространение сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек. ТНТ, СТС, «Домашний», ТВ3, РЕН ТВ, «Муз ТВ», а также «Звезда» и «Мир». получат от 680 до 755 миллионов рублей. Ранее государство выделяло бюджет на распространение сигнала только каналов первого цифрового мультиплекса. Для субсидирования второго мультиплекса осенью были принятии соответствующие поправки в Федеральный бюджет.