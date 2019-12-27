Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета более 1 млрд руб. каждый.

Как передает РБК, Роспечать заключила ними соглашение на предоставление субсидий на распространение сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек. ТНТ, СТС, «Домашний», ТВ3, РЕН ТВ, «Муз ТВ», а также «Звезда» и «Мир». получат от 680 до 755 миллионов рублей. Ранее государство выделяло бюджет на распространение сигнала только каналов первого цифрового мультиплекса. Для субсидирования второго мультиплекса осенью были принятии соответствующие поправки в Федеральный бюджет.
2019-12-27T04:11:00+03:00
2019-12-27T04:12:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 27 декабря 2019
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