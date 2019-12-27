Бизнес-джеты, которыми могли пользоваться Светлана Медведева и Наиля Аскер-Заде, до сих пор контролируются ВТБ.

Об этом в новом расследовании рассказал Алексей Навальный. По его словам, вопреки утверждениям ВТБ, что банк с 2017 года не имеет отношения к этим самолетам, как минимум три бизнес-джета управляются оператором Skyline Aviation, который зарегистрирован в Сан-Марино. Владельцем этой компании, как выяснил ФБК, является россиянин Олег Гуров. Он же занимает должность гендиректора компании «Бизнес Аэро», которая принадлежит руководителю аппарата главы ВТБ Александру Воронцову. Именно эта компания обслуживала самолеты, когда они принадлежали ВТБ.