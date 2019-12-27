Биньямин Нетаньяху сохранил пост председателя партии «Ликуд».

Как передает государственное радио Кан, в ходе праймериз за него проголосовали более 72 % однопартийцев. Премьер-министр уже пообещал привести «Ликуд» к успеху на предстоящих в марте новых внеочередных выборах в Кнессет. Нетаньяху остается и главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина.