Биньямин Нетаньяху сохранил пост председателя партии «Ликуд».

Как передает государственное радио Кан, в ходе праймериз за него проголосовали более 72 % однопартийцев. Премьер-министр уже пообещал привести «Ликуд» к успеху на предстоящих в марте новых внеочередных выборах в Кнессет. Нетаньяху остается и главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина.
2019-12-27T04:08:00+03:00
2019-12-27T04:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 27 декабря 2019
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