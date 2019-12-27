Охрана черногорского парламента силой вывела из здания оппозиционных депутатов.

Это произошло после того, как они пригрозили не допустить голосования по законопроекту о свободе вероисповедания. Перед этим в зале заседаний был распылен слезоточивый газ и произошла потасовка между депутатами. Позже полиция задержала всех депутатов оппозиционного «Демократического фронта» Черногории за попытку срыва голосования. Оппозиция считает, что предлагаемый законопроект направлен против Сербской православной церкви. Он предполагает изъятие ее имущества и передачу его автокефальной черногорской церкви. По стране прокатилась волна массовых протестов против принятия этого закона.
2019-12-27T04:06:00+03:00
2019-12-27T04:08:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561303-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 27 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..