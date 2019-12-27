Охрана черногорского парламента силой вывела из здания оппозиционных депутатов.

Это произошло после того, как они пригрозили не допустить голосования по законопроекту о свободе вероисповедания. Перед этим в зале заседаний был распылен слезоточивый газ и произошла потасовка между депутатами. Позже полиция задержала всех депутатов оппозиционного «Демократического фронта» Черногории за попытку срыва голосования. Оппозиция считает, что предлагаемый законопроект направлен против Сербской православной церкви. Он предполагает изъятие ее имущества и передачу его автокефальной черногорской церкви. По стране прокатилась волна массовых протестов против принятия этого закона.