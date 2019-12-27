Численность населения России может вырасти к 2036 году до 134-150 млн человек.

Это следует из обновленного демографического прогноза на сайте Росстата. В следующем году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи такие корректировки не производится. Зато 2021 году Роста даст новый прогноз уже на основе Всероссийской переписи 2020 года