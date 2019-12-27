Численность населения России может вырасти к 2036 году до 134-150 млн человек.

Это следует из обновленного демографического прогноза на сайте Росстата. В следующем году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи такие корректировки не производится. Зато 2021 году Роста даст новый прогноз уже на основе Всероссийской переписи 2020 года
2019-12-27T03:12:00+03:00
2019-12-27T04:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 27 декабря 2019
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