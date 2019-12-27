Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря

По сведениям The Washington Post, президент хочет быть подготовленным на случай, если Майк Помпео решит участвовать в выборах в Сенат. Информация о том, что госсекретарь хочет баллотироваться в сенат от штата Канзас появилась давно. Сам Помпео дает уклончивые комментарии на этот счет.