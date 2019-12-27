Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря

По сведениям The Washington Post, президент хочет быть подготовленным на случай, если Майк Помпео решит участвовать в выборах в Сенат. Информация о том, что госсекретарь хочет баллотироваться в сенат от штата Канзас появилась давно. Сам Помпео дает уклончивые комментарии на этот счет.
2019-12-27T03:09:00+03:00
2019-12-27T03:10:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 27 декабря 2019
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