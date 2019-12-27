Черногорская полиция задержали в Подгорице 20 протестующих против закона о свободе вероисповедания.

Ранее черногорские СМИ сообщали еще о 13 задержанных на протестной акции в Мойковаце. Между тем лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич заявил ТАСС, что протестующие заблокировали большинство городов страны. Президент Черногории Мило Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию и обещает добиться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Закон, который власти пытаются провести через Скупщину, предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ.
2019-12-27T03:08:00+03:00
2019-12-27T03:09:23+03:00
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03:08, 27 декабря 2019
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