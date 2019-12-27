Черногорская полиция задержали в Подгорице 20 протестующих против закона о свободе вероисповедания.

Ранее черногорские СМИ сообщали еще о 13 задержанных на протестной акции в Мойковаце. Между тем лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич заявил ТАСС, что протестующие заблокировали большинство городов страны. Президент Черногории Мило Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию и обещает добиться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Закон, который власти пытаются провести через Скупщину, предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ.