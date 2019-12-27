Федеральная служба судебных приставов закупает медали и нагрудные знаки для своих сотрудников.

Как передает «МБХ медиа», соответствующий тендер на 5 млн. руб. размещен на сайте госзакупок. Ведомство закупает около 9 тыс. наград восьми типов – от медали «За службу» до нагрудных знаков «Лучший судебный пристав-исполнитель» и «Лучший дознаватель».
2019-12-27T03:07:00+03:00
2019-12-27T03:08:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 27 декабря 2019
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