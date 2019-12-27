Федеральная служба судебных приставов закупает медали и нагрудные знаки для своих сотрудников.

Как передает «МБХ медиа», соответствующий тендер на 5 млн. руб. размещен на сайте госзакупок. Ведомство закупает около 9 тыс. наград восьми типов – от медали «За службу» до нагрудных знаков «Лучший судебный пристав-исполнитель» и «Лучший дознаватель».