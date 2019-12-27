В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесменов в 2008 и 2012 годах. .

Как передает ИФ, все трое арестованы. По сведениям РИА, двое из них в прошлом служили в спецподразделении ФСБ «Альфа». Преступной деятельностью они занялись после увольнения. Во время допроса один из соучастников дал признательные показания на других подозреваемых.
2019-12-27T03:06:00+03:00
2019-12-27T03:07:09+03:00
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03:06, 27 декабря 2019
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